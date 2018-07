Rapid in Europa-League-Quali wohl gegen Slovan Bratislava

Rapid wird entweder kurz im dem Bus fahren oder in den Flieger steigen - © APA

Rapid Wien startet am 9. August mit einem Auswärtsspiel entweder gegen Slovan Bratislava oder gegen Balzan FC aus Malta in die Fußball-Europacup-Saison. Dies ergab die Auslosung der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde am Montag in Nyon. Gewissheit darüber, gegen welchen der beiden Vizemeister es geht, haben die Hütteldorfer erst am 2. August nach dem Zweitrunden-Rückspiel in der Slowakei.