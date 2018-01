Rapid-Profi Sonnleitner bei Überfall in Barcelona verletzt

Sonnleitner (re.) zog sich Abschürfungen zu - © APA

Rapid-Profi Mario Sonnleitner ist im Weihnachtsurlaub in Barcelona überfallen und verletzt worden. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte ein Rapid-Sprecher am Donnerstag. Sonnleitner erlitt bei dem Angriff, bei dem seine Uhr erbeutet wurde, Abschürfungen und in weiterer Folge eine Blutvergiftung. Der 31-jährige Verteidiger wurde daher nach seiner Rückkehr stationär im Krankenhaus behandelt.