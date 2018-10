Rapid sank bei Villarreal auf neuen Tiefpunkt

Die Hütteldorfer legten einen beschämenden Auftritt hin - © APA

Die Krise von Rapid nimmt immer gewaltigere Ausmaße an. Beim 0:5 am Donnerstag in der Fußball-Europa-League bei Villarreal legten die Hütteldorfer einen beschämenden bis bemitleidenswerten Auftritt hin, der für die kommenden Wochen nichts Gutes verheißt und die maßgeblichen Akteure um Erklärungen ringen ließ.