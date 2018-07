Rapid-Stürmer Pavlovic lange verletzt out

Pavlovic wurde aufgrund von Schmerzen nach Wien chauffiert, eine Magnetresonanzuntersuchung brachte dann Gewissheit. “Diese Verletzung ist für Andrija Pavlovic gleichermaßen wie für uns als Team ein schwerer Schlag”, verlautete Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel. Sein Team müsse aufgrund der gleichzeitigen Ausfälle von Giorgi Kvilitaia und Philipp Schobesberger definitiv noch einmal am Transfermarkt aktiv werden. “Diesbezüglich bin ich in bereits in Abstimmung mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Christoph Peschek und Präsident Michael Krammer”, so Bickel.

(APA)