Rasende Alkolenkerin (49) in OÖ gestoppt

66 km/h zu schnell und mit 1,3 Promille Alkohol intus wurde am Sonntagabend eine 49-Jährige mit ihrem Pkw in St. Georgen im Attergau (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich gestoppt. Kurios: Als Grund gab sie an, rechtzeitig zu einem Vorstellungsgespräch kommen zu wollen.