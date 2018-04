Raub in Maxglan: Polizei fahndet nach acht- bis zehnköpfiger Bande

Am Dienstag gegen 19 Uhr soll es im Salzburger Stadtteil Maxglan zu dem Raub gekommen sein. Das berichtet die Polizei Salzburg am Mittwochvormittag in einer Presseaussendung. Acht bis zehn Personen, darunter auch zwei Mädchen, sollen einen 19-jährigen Afghanen bedroht haben.

Haupttäter soll am Boden Liegenden getreten haben

Der mutmaßliche Haupttäter, laut Personenbeschreibung vermutlich ebenfalls ein Afghane, soll den Jugendlichen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Er habe ihn außerdem niedergestoßen und ihm mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Der 19-Jährige wurde verletzt. Er muss im Landeskrankenhaus Salzburg behandelt werden.

Die Tätergruppe konnte laut Polizeisprecherin Irene Stauffer mit einer Beute in Höhe von etwa 150 bis 170 Euro flüchten. Die Hintergründe der Tat sind ebenfalls noch nicht bekannt. Die Polizei verweist auf laufende Ermittlungen.

Polizei Salzburg gibt Täterbeschreibung bekannt

Bei dem mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich offenbar um einen Afghanen. Er soll kurze schwarze Haare haben. Während des Raubes habe er eine Lederjacke und ein schwarzes T-Shirt getragen. Von den weiteren Beteiligten liegt keine Beschreibung vor.