Der 61-Jährige wollte den Kamin reinigen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Rückwärts von einer Leiter gestürzt ist am Freitagvormittag ein 61-jähriger Rauchfangkehrer in Zell am See (Pinzgau). Der Mann musste vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.