Rauris: Sanitäter werden zu spontanen Geburtshelfern

Einen aufregenden und unvergesslichen Nachtdienst mit Happy End hatten Matthäus Bachmayer und Verena Voithofer vom Roten Kreuz in der Nacht auf Sonntag in Rauris (Pinzgau). So wurden sie plötzlich und unerwartet zu Geburtshelfern, da es der kleine Jonah besonders eilig hatte.