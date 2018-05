Razzia in Flüchtlingsheim nach gescheiterter Abschiebung

Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim - © APA (dpa)

Nach der gescheiterten Abschiebung eines Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Togo hat die deutsche Polizei am Donnerstag mit einem Großeinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen Stärke demonstriert. Zuvor mussten Polizisten in der Nacht auf Montag den 23-jährigen Asylwerber gehen lassen, nachdem rund 150 Migranten die Streifenwagen eingekreist hatten.