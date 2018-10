RB Salzburg verliert Schlager gegen Vienna Capitals

Die Vienna Capitals haben auch in der 11. Runde der Erste Bank Eishockey Liga ihre weiße Weste behalten und jagen weiter ihren eigenen Startrekord von zwölf Erfolgen. Die Wiener feierten am Freitag im Schlager gegen Salzburg einen 4:2-Erfolg und führen zehn Punkte vor Graz, das beim KAC nach Penaltyschießen gewann. Innsbruck besiegte den VSV nach Rückstand 5:4, Linz verlor nach Führung in Zagreb.

Capitals kaltschnäuziger

Die bessere Chancenverwertung gab im Schlussdrittel den Ausschlag zugunsten der Capitals. Red Bull Salzburg schaffte zweimal den Ausgleich, scheiterte aber schließlich an mangelnder Effektivität. Eine unnötige Strafe für Duncan nützte Schneider zum 3:2 in Überzahl (50.) und der Teamspieler erhöhte 27 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor zum verdienten Erfolg der Gastgeber.

(APA)