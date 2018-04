Real schonte einige Stammkräfte - © APA (AFP)

Real Madrid ist in der spanischen Primera Division auch ohne die im Hinblick auf das Champions-League-Halbfinale geschonten Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric und Toni Kroos auf Rang drei geklettert. Die Madrilenen gewannen am Sonntag beim FC Malaga mit 2:1 (1:0) und zogen in der Tabelle an Valencia (1:2 beim FC Barcelona) vorbei.