Der Waliser wurde im Bernabeu-Stadion mit stehenden Ovationen der Anhänger bedacht. Bale hatte beim 3:1-Sieg im Champions-League-Finale gegen Liverpool Ende Mai zwei Tore erzielt und damit großen Anteil am dritten Titel in Serie gehabt. In der Meisterschaft hatte Real in der vergangenen Saison hinter dem Erzrivalen FC Barcelona und Atletico Madrid aber nur den dritten Platz belegt.

(APA/ag.)