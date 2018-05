Real Madrid vs. Liverpool – die CL-Finalisten im Vergleich

Die Erfahrung spricht für Real, der Enthusiasmus für Liverpool - © APA (AFP)

Die Erfahrung spricht für Real Madrid, der Enthusiasmus für Liverpool: Vor dem Champions-League-Finale sind die Rollen klar verteilt. Real ist nach zwei Titeln in Serie in der Königsklasse des europäischen Fußballs Favorit, Liverpool fühlt sich in der Außenseiter-Rolle aber wohl. Die beiden Teams vor dem Endspiel am Samstagabend (20.45 Uhr/live ORF eins, ZDF und Sky) in Kiew im Vergleich: