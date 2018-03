Rebellen aus zwei Dritteln von Ost-Ghouta vertrieben

Ost-Ghouta gleicht einem Trümmerhaufen - © APA (AFP/Archiv)

Die Rebellen in der belagerten syrischen Enklave Ost-Ghouta geraten immer weiter ins Hintertreffen. 65 Prozent des Gebietes nahe Damaskus seien “befreit von Terroristen”, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag. Insgesamt seien bisher knapp 80.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Neue Kämpfe werden inzwischen aus einem andern Gebiet nahe Damaskus gemeldet.