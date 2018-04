Rebellengruppe in Duma bestreitet Einigung mit Syrien

Staatliche syrische Medien hatten zuvor berichtet, die Gruppe, die die Stadt Duma dominiert, habe offenbar eine Kapitulationsvereinbarung geschlossen. Solche Berichte seien psychologische Kriegsführung, sagte der Vertreter von Jaish al Islam. Sie sollten dazu dienen, die Rebellen zur Aufgabe zu zwingen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, rund 1.200 Kämpfer von Failaq al Rahman, einer anderen Rebellengruppe, hätten bereits zusammen mit ihren Familien Duma verlassen. Sie seien am Sonntag mit 24 Bussen weggebracht worden. Die Rebellen würden in Richtung der von ihnen gehaltenen Region Idlib im Nordwesten des Landes aufbrechen. Angehörige von Failaq al Rahman waren vor den voranrückenden syrischen Truppen nach Duma geflohen. Am Samstag hatte die syrische Armee erklärt, sie habe das Gebiet Ost-Ghouta nahezu vollständig zurückerobert.

(APA/ag.)