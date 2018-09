Rechte Pro-Chemnitz-Bewegung plant neue Kundgebung

Zuletzt hatte es mehrfach Kundgebungen rechter Gruppen gegeben - © APA/dpa

Nach den von Gewalt geprägten Rechtenaufmärschen und zahlreichen Gegenprotesten stehen dem sächsischen Chemnitz am Freitag neue Kundgebungen bevor. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, plant die rechte Gruppierung Pro Chemnitz für Freitagabend am Karl-Marx-Monument in der Innenstadt eine weitere Demonstration. Dazu meldeten sich bei der Stadt tausend Teilnehmer an.