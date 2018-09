Rechte Pro-Chemnitz-Bewegung will erneut demonstrieren

Lage in Chemnitz ist angespannt - © APA (Archiv/dpa)

Nach den von Gewalt geprägten Aufmärschen von Rechten und vielen Gegenprotesten stehen dem sächsischen Chemnitz am Freitag neue Kundgebungen bevor. Nach Angaben der Stadtverwaltung plant die rechte Gruppierung Pro Chemnitz für den Abend (18.30 Uhr) am Karl-Marx-Monument in der Innenstadt eine Demonstration. Dazu meldete sie bei der Stadt rund 1.000 Teilnehmer an.