Red Bull Arena: Oberrang nur noch für Dauerkartenbesitzer

Der dafür vorgesehene Mittelblock OST bietet 600 Plätze und ist bereits vollständig ausverkauft. Das neue Fassungsvermögen der Red Bull Arena beträgt dadurch nunmehr 17.218 Zuschauer. Bei internationalen Spielen wird individuell über die Öffnung der weiteren Sektoren entschieden. “Mit dieser Änderung tragen wir der Größe der Stadt, dem Einzugsgebiet und den generellen Bundesliga-Besucherzahlen Rechnung und schaffen damit auch eine dichtere und bessere Atmosphäre in der Red Bull Arena”, so Stephan Reiter, Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, in einer Aussendung.

Neues Zutrittssystem und kürzere Wege

In der Sommerpause wurde auch das gesamte Zutrittssystem erneuert und mit modernen Drehkreuzen ausgestattet, die den Stadionbesuchern einen schnelleren und unkomplizierteren Zugang in die Arena ermöglichen. „Vor allem bei den letztjährigen Europa League-Spielen haben wir wichtige Erfahrungen gemacht, die wir bei diesem Projekt mit sehr viel Aufwand realisiert haben“, so Reiter. Zusätzlich wurden nicht nur die Kioske im Unterrang der Red Bull Arena einem Facelift unterzogen, sondern – um die Wege um die bzw. in der Arena übersichtlicher zu machen – auch das Stadionleitsystem optimiert. Für die Besucher bedeutet das eine bessere Orientierung und damit kürzere Wege.

Verstärkte Rasenpflege in der Red Bull Arena

Auch am Rasen ist manches neu. Nachdem sich das Grün im Stadion mittlerweile ausgezeichnet erholt hat, war der in der Sommerpause geplante Rasentausch nicht notwendig. Um die erhöhte Belastung durch die Rückkehr unseres Kooperationsklubs FC Liefering und die anstehenden internationalen Spiele besser bewältigen zu können, hat der Klub die Anlage zur künstlichen Rasenbeleuchtung erweitert.