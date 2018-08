Red-Bull-Duell in Europa League: UEFA hat keine Bedenken

UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti hält das Europa-League-Duell zwischen den von Red Bull gesponserten Clubs aus Salzburg und Leipzig für unproblematisch. “Beide Teams sind für den Wettbewerb zugelassen worden. Alle Kriterien wurden erfüllt”, sagte Marchetti am Freitag nach der Auslosung in Monaco . Österreichs Fußball-Meister trifft in der Europa-League-Gruppe B auf die Leipziger.