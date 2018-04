Red Bull plant Mondmission

Nach dem Stratosphären-Projekt um Felix Baumgartner will Red Bull abermals ins Weltall. Im zweiten Halbjahr 2019, genau fünfzig Jahre nach der ersten Mondlandung 2019, soll eine Mission auf den Mond starten, wie der Standard berichtet. Hauptsponsor ist Audi, der das Mondfahrzeug zur Verfügung stellen wird. Bereits Ende 2017 wurde das Mondauto, der Audi Iunar quattro, in einem Spot vorgestellt. Der Audi soll Livebilder in HD-Auflösung senden und Spuren vergangener Mondmissionen untersuchen.

Livebilder vom Mond

Das Red Bull Media House plant drei Livesendungen von der Mission: So soll der Start der Rakete von der Erde zu sehen sein, ebenso die Landung am Mond sowie die ersten Livebilder von der am Mondauto montierten Kamera. Das Tochterunternehmen von Red Bull plant zudem noch weitere Formate, die produziert und vermarktet werden sollen. Auch Red-Bull-Tochter Terra Mater plant eine dreiteilige Dokumentations-Serie.

Red Bull plant Mobilfunkmasten am Mond

Damit die Livebilder an die Erde gesendet werden können, ist der Bau eines 4G-Mobilfunkmastens am Mond angedacht. Ganz alleine finanziert Red Bull das Projekt nicht: Neben Vodafone, dass den Mobilfunkmasten bereitstellt, sind auch die Uhrenmarke Omega, die Schuhmarke On und das Technologie-Unternehmen Infineon als Sponsoren mit an Bord. An der technischen Umsetzung arbeitet das deutschen Raumfahrtenunternehmen PTScientists. Felix Baumgartner, der bereits 2013 angekündigt hatte, zum Mond fliegen zu wollen, wird indes wohl außen vor bleiben. Die Mission soll unbemannt stattfinden.