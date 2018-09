Red Bull Salzburg: Alexander Walke gegen St. Pölten und Leipzig im Tor

Wegen einer Muskelverletzung im Hüftbereich hat Walke in dieser Saison erst ein Pflichtspiel für die Bullen bestritten – am 22. Juli im Cup beim Viertligisten ASKÖ Oedt (6:0). “Alex wird am Samstag spielen, weil er auch vor diesem Spiel in Leipzig Spielpraxis braucht”, erklärte Rose. “Ich habe vollstes Vertrauen in ihn und er ist sehr gut drauf.”

Stankovic überzeugte bislang

Grundsätzlich gelte aber weiterhin die mit den Torhütern schon vor Saisonbeginn klar abgesprochene Regelung: Walke steht international und im Cup im Tor, Stankovic in der Liga. Der 25-jährige ÖFB-Teamkeeper hatte den erfahreneren Walke wegen dessen Verletzung zuletzt aber in allen Bewerben vertreten – und dabei zumeist überzeugt.

Dabbur fraglich für Bundesliga

Bei Stürmer Munas Dabbur gab es leichte Entwarnung. Der Israeli laboriert nach seiner Auswechslung im Länderspiel in Nordirland (0:3) lediglich an leichten Adduktorenproblemen, ist für den Auftritt in St. Pölten aber dennoch fraglich. Zlatko Junuzovic kehrte nach seiner Oberschenkelverletzung am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück. Das Gastspiel beim Ligazweiten kommt für den Mittelfeld-Routinier aber definitiv zu früh.

In der Länderspielpause stand Rose wegen 14 Abstellungen nur eine Rumpftruppe zur Verfügung. “Wir haben gut trainiert und gute Einheiten hinter uns gebracht”, meinte der Deutsche dennoch. “Es hat Spaß gemacht. Zeitweise waren mehr Betreuer am Platz als Spieler”, ergänzte Walke. “Wir haben aber sehr ordentlich trainieren können.” Am Mittwoch etwa gemeinsam mit den Akteuren vom FC Liefering.

(APA)