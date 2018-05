Red Bull Salzburg bindet Smail Prevljak längerfristig

Der Bosnier kam im Sommer 2015 zu den Bullen, war seither verstärkt als Kooperationsspieler beim FC Liefering dabei (45 Einsätze, 24 Tore). Für den FC Red Bull Salzburg lief Prevljak elf Mal auf, erzielte zwei Treffer.

Prevljak knipst wie er will

Im Zuge seiner Leihe an den burgenländischen Bundesliga-Konkurrenten hat sich Prevljak bestens entwickelt und in insgesamt 35 Spielen 18 Tore gemacht und liegt auf Rang 3 der Bundesliga-Torschützenwertung. Sportdirektor Christoph Freund dazu: “Wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt und haben deshalb einen langfristigen Vertrag mit ihm abgeschlossen. Wir freuen uns, mit Smail in die neue Saison zu starten.”

“Ich fühle mich beim FC Red Bull Salzburg wie zu Hause, daher freut es mich, wieder hier zu sein. Persönlich habe ich mir vorgenommen, dass ich regelmäßig zum Einsatz komme und meine Pflicht als Stürmer erfülle, Tore zu schießen“, wird Prevljak in einer Vereinsaussendung zitiert.