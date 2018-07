Red Bull Salzburg: Das erwartet euch am Tag der offenen Tür

Rechtzeitig vor dem Anpfiff in die neue Fußballsaison haben alle Fans und Interessierten die besondere Möglichkeit, Bereiche der Bullen-Arena, die sonst nicht zugänglich sind, zu besichtigen und im Rahmen exklusiver Führungen Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Tag der offenen Tür in Wals-Siezenheim

Die Salzburger Mannschaftskabinen inklusive der Physio- und Ernährungsabteilung, dem Fan.TV, Scouting, Greenkeeping, die Technik- und Sicherheitszentrale oder die Geschäftsstelle der Bullen könnt ihr dann hautnah erleben. HIER findet ihr das komplette Programm zum Tag der offenen Tür.

Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup

Freitagabend treffen die Bullen im Testspiel in Mondsee auf den FC Utrecht und am Samstag kommt Stade Rennes zum Test in die Akademie Liefering. Am 1. Bundesliga-Spieltag empfängt Serienmeister Salzburg den LASK am 29. Juli in der Red-Bull-Arena. Am Sonntag davor (22. Juli, Anm.) muss die Rose-Elf in der 1. ÖFB-Cup-Runde in Oedt bestehen.