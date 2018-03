Red Bull Salzburg empfängt Austria Wien: Duell mit Thomas Letsch “schon speziell”

Thomas Letsch war im Winter 2015 Interimstrainer bei Red Bull Salzburg. - © Red Bull/GEPA/Archiv

Meister Red Bull Salzburg will nach den Glanzleistungen in der Europa League gegen Borussia Dortmund auch in der Fußball-Bundesliga die Schlagzahl hochhalten. Der 33 Pflichtspiele ungeschlagene Tabellenführer empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr (SALZBURG24 berichtet im LIVETICKER) die Wiener Austria. Mit Thomas Letsch kommt ein neuer Austria-Trainer, der die Bullen sehr gut kennt.