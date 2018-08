Red Bull Salzburg gegen Roter Stern Belgrad: Sicherheitsbereich eingerichtet

Die Exekutive stuft das Duell als Risikospiel ein. Salzburgs Polizei wird analog zu anderen Großveranstaltungen mit Hubschrauber, Polizei-Hundeführer und sprengstoffkundigen Beamten für die Sicherheit sorgen. “Wenn wir unseren szenenkundigen Beamten aus Serbien und deren Informationen Glauben schenken dürfen, wird es am Mittwoch zu einem Fanmarsch kommen. Wir rechnen mit 1.000 bis 2.000 Anhängern in der Altstadt”, so Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Dienstag gegenüber SALZBURG24. Beim Augustiner Bräustübl in Mülln hat man sich wegen “zu erwartender Ausschreitungen” etwa dazu entschlossen, das Lokal zu schließen. Auch beim Sternbräu in der Griesgasse wird nicht ausgeschenkt.

Seit dem frühen Nachmittag tummeln sich Anhänger im Stadtzentrum. Gegen 16.30 Uhr berichtete die Polizei Salzburg von “mehreren hundert serbischen Fans” im Bereich des Hanuschplatzes.

Ab 17.30 Uhr soll von dort der Fanmarsch in Richtung Stadion beginnen.

Der Start des Fanmarsches zum Stadion wird für 17:30 Uhr erwartet. Starten wird er am Ferdinand-Hanusch-Platz. #FCSCZV — Polizei Salzburg (@PolizeiSalzburg) 29. August 2018

Red Bull Salzburg – Roter Stern Belgrad: Fanmarsch angekündigt

Durch den Zuschauerzustrom zum Match wird es zu Verzögerungen im Verkehrsablauf kommen. Laut Polizei soll besonders das Stadtzentrum davon betroffen sein. Die Staatsbrücke, Hanuschplatz, Griesgasse, Franz-Josef-Kai, Müllner Hauptstraße, Lindhofstraße, Gaswerkgasse, Rudolf-Biebl-Straße und Kleßheimer Allee gelten als Stau-Hotspots. Auch mit temporären Straßensperren ist zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmitteln. HIER findet ihr aktuelle Verkehrsinfos.

Verkehrsinformationen zum CL-Play-off-Spiel:

Shuttlebuslinien vom Salzburger Messezentrum von 18 bis 24 Uhr (Shuttletransferzeit zum Stadion und retour in rund zehn Minuten)

Shuttlebuslinien vom Airportcenter-DOC Wals-Himmelreich von 18 bis 24 Uhr (Shuttletransferzeit zum Stadion und retour in rund zehn Minuten)

Shuttlebuslinien vom Salzburger Hanuschplatz

verstärkte städtischen Buslinien

verstärkte S-Bahn und die regulären Bahnlinien

zusätzlich verkehrt der “Nachtstern”

das öffentliche Verkehrsangebot wird im Falle einer Spielverlängerung entsprechend erweitert

Sicherheitsbereich rund um das Stadion eingerichtet

Rund um das Stadion in Wals-Siezenheim wurde ein Sicherheitsbereich verordnet, der bereits seit 14 Uhr gilt und erst um 2 Uhr früh wieder aufgehoben wird. Die Polizei kann laut Verordnung der Bezirkshauptmannschaft (BH) Salzburg-Umgebung Personen aus diesem Bereich verweisen bzw. ihnen den Zugang verwehren. Es werde auch mobile Videoüberwachung eingesetzt, heißt es.

Rund um das Stadion in Wals-Siezenheim wurde ein Sicherheitsbereich verordnet. Die Verordnung im Wortlaut und die grafische Darstellung des Sicherheitsbereiches ist auf den Bildern ersichtlich. #FCSCZV pic.twitter.com/jQEF0bHf2L — Polizei Salzburg (@PolizeiSalzburg) 29. August 2018

Laut Verordnung ist folgendes Areal betroffen:

“Der Sicherheitsbereich beinhaltet den Veranstaltungsort selbst (Red-Bull-Arena) und im rechten Winkl von der Westautobahn (A1) die Mielestraße, einschließlich Richtung Nordwesten bis zur Schlossmauer im Bereich des Kavalierhauses, entlang der Schlossmauer Richtung Nordosten bis zum Ende der Kaindlstraße, denn im rechten Winkel Richtung Südosten den Parkplatz Nord, inkludierend zur Westautobahn (A1). Von dort erstreckt sich der Sicherheitsbereich auf das Gebiet der Stadt Salzburg, die Autobahn- Auf/-abfahrt „Taxham/Europark“ und den östlich davon gelegenen Parkplatz sowie die Kreisverkehre einschließend entlang der Nordwestseite des Sparverwaltungsgebäudes Richtung Südwesten, dann im rechten Winkel bis zur Südostecke dieses Gebäudes, weiter im rechten Winkel Richtung Südwesten entlang der Wohnhäuser, das freie Feld auf der Autobahnseite einschließend, über die Kleßheimer Allee hinweg bis zu gedachten Verlängerung der Mielestraße und von dort im rechten Winkel Richtung Nordwesten zur Westautobahn (A1).”