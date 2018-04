Red Bull Salzburg gegen St. Pölten im LIVETICKER

Der Kontrast könnte klarer nicht sein. Am Donnerstag noch im Hexenkessel von Marseille gefordert , gastiert Red Bull Salzburg am Sonntag (LIVETICKER ab 19 Uhr) bei Bundesliga-Schlusslicht St. Pölten. Die Bullen könnten dabei schon in der 32. Runde den fünften Meistertitel en suite perfekt machen, sofern Sturm im ersten Sonntagsspiel gegen Rapid nicht über ein Remis hinauskommt.