Red Bull Salzburg gewinnt auch sechstes Testspiel

Das Spiel gegen den Aufsteiger in die türkische Süper Lig begann ausgeglichen, allerdings vorerst ohne zählbaren Torerfolg. Nach gut zehn gespielten Minuten gab es dann eine Schrecksekunde: Fredrik Gulbrandsen musste nach einem Zusammenprall mit einem Rizespor-Verteidiger mit einer Knieverletzung vom Feld. Für ihn kam nach 15 Minuten Patson Daka. Die Bullen ließen sich davon nicht irritieren und gingen innerhalb von nur achtzig Sekunden mit einem Doppelschlag 2:0 (Hannes Wolf und Smail Prevljak trafen) in Führung. Den Türken gelang wenig später der Anschlusstreffer, es war dies das erste Gegentor für den FC Red Bull Salzburg in der Vorbereitung. Und auch hier ließ der zweite Treffer nicht lange auf sich warten. Muric nützte eine Unachtsamkeit in der Salzburger Defensive mit einem eleganten Lupfer zum Ausgleich.

Bullen gewinnen 5:2

Für die neuerliche Führung war wiederum Hannes Wolf verantwortlich, der einen schönen Angriff mit einem satten Schuss zum 3:2 abschloss. Die beste Gelegenheit ließ dann Dominik Szoboszlai aus, der einen Elfmeter über das Tor schoss. Das 4:2 erzielte Takumi Minamino, ehe Patson Daka in der 90. zum Endstand traf.

“In der Phase, in der wir die zwei Gegentore bekommen haben, waren wir sehr euphorisch und sind in ein paar Konter gelaufen, die wir so nicht zulassen sollten. Daran müssen wir sicher noch arbeiten. Zweite Halbzeit haben wir das dann wieder besser gemacht und – das schaffen wir immer – Chancen kreiert und auch Tore geschossen. Ich glaube schon, dass wir jetzt bereit für die Meisterschaft sind”, zeigt sich Trainer Marco Rose zuversichtlich.