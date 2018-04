Red Bull Salzburg: Heimspiel gegen Marseille schon ausverkauft

Gegen Dortmund dauerte es zehn Tage, beim Lazio-Spiel nur noch sieben und das Marseille-Match war überhaupt nach weniger als eine Woche ausverkauft. Bereits zum dritten Mal in Serie sind sämtliche 29.520 Karten für ein Europa-League-Spiel der Salzburger vergriffen, und es heißt: “Nichts geht mehr!” – mit unserem Gewinnspiel könnt ihr allerdings die letzten Karten sichern und auch dabei sein.

Salzburg-Heimspiel zum dritten Mal in Serie ausverkauft

Erneut wurde bei der Vergabe der Tickets das Motto “Treue lohnt sich“ gewählt. Die Besitzer von Dauerkarten hatten Vorkaufsrecht und nutzten dieses auch umfassend. Zusätzlich kamen beim Verkaufsprozess für das Marseille-Spiel auch jene Fans zum Zug, die sich schon jetzt eine Dauerkarte für die Saison 2018/19 gesichert haben. Zuwachsraten bei neuen Dauerkarten im 4-stelligen Bereich sind die positiven Folgen dieser Aktion.

Über 60.000 Karten-Anfragen

Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer der Salzburger, führt an: “Der Run auf die Europa League-Tickets war enorm. Allein für das Halbfinale gab es mit über 60.000 Anfragen so viele, dass wir die Red Bull Arena gleich zwei Mal hätten füllen können. Wir freuen uns, dass so viele Fußballbegeisterte die Treueaktionen genutzt haben und sich viele jetzt schon sehr ihre Dauerkarten für die kommende Saison gesichert haben.“

Mehr als 136.000 Fans bei Europa-League-Heimspielen

Insgesamt kamen zu den acht Begegnungen der UEFA Europa League (Marseille, Lazio, Dortmund, Sociedad, Vitoria Guimaraes, Konyaspor, Marseille, Viitorul) stolze 136.157 Fans in die Red Bull Arena, was einen Schnitt von über 17.000 pro Heimspiel ergibt. Allein in der K.-o.-Phase kamen über 100.000 Fans zu den vier Heimspielen der Salzburger.