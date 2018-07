Red Bull Salzburg lädt zum Tag der offenen Tür

Im großen Zelt konnte man sich von allen Spielern Autogramme holen, mit Marc Rose, Rene Aufhauser und Alexander Zickler wurde außerdem Fußball-Tennis gespielt. Und rund 250 Gäste standen beim Tormann Alex Walke zum Elferschiesen an.

Actionreiches Programm in der Red Bull Arena

Auch neben dem Treffen mit den Spielern ging es am Samstag in der Red Bull Arena actionreich zu. So konnte man mit einem “Fyling Fox” durchs Stadion “fliegen”, für Unterhaltung sorgte zudem eine Live-Band.