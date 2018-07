Red Bull Salzburg: Neu-Kapitän Andreas Ulmer verlängert Vertrag

Der neue Vertrag läuft bis 31. Mai 2020, bestätige der Verein am Freitag in einer Aussendung. “Er ist ein absoluter Musterprofi, und wir sind stolz, dass er dem FC Red Bull Salzburg weiterhin die Treue hält. Mit seiner Einstellung und seiner Konstanz ist er nicht nur für die vielen jungen Spieler bei uns Vorbild. Auch seine Rückkehr ins österreichische Nationalteam ist ein Beleg für seine Konsequenz und sein Können”, so Sportdirektor Christoph Freund. Auch Ulmer zeigte sich über die Verlängerung erfreut: “Mein Hunger, für den FC Red Bull Salzburg zu spielen und noch weitere Titel zu gewinnen, ist nicht gestillt. Allein die vergangene Saison hat gezeigt, was alles möglich ist.”

Ulmer hat bereits 360 Spiele für Salzburg in den Beinen

Der verlässliche Außenverteidiger, der mit Start der neuen Saison auch Kapitän bei Salzburg ist, hat bereits 360 Pflichtspiele (18 Tore, 61 Assists) für die Salzburger absolviert und in dieser Zeit acht Meister- und fünf Cuptitel erringen können. Mit insgesamt neun Meistertiteln ist Ulmer sogar Rekordhalter der Österreichischen Fußball-Bundesliga.

In der vergangenen Saison war der Oberösterreicher bei 49 der insgesamt 62 Pflichtspiele mit dabei und in der Bundesliga mit neun Assists zweitbester Torvorbereiter der gesamten Liga. Außerdem steht der erfahrende Defensivmann auch wieder regelmäßig im Kader der österreichischen A-Nationalmannschaft (fünf Einsätze).

Saisonauftakt gegen den LASK am Sonntag

Am Sonntag startet Salzburg mit dem Duell gegen den LASK in die neue Saison. Hier könnt ihr die Pressekonferenz zum Auftakt nachsehen.