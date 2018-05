Red Bull Salzburg: Starke Gegner in der Champions Hockey League

Salzburg ist in der starken Gruppe mit den Växjö Lakers, Bern sowie Cardiff. Vaxjö gewann zum zweiten Mal in seiner Clubgeschichte den Titel in Schweden und stand zudem im CHL-Finale. Bereits in der vergangenen Saison waren die Schweden ein Gruppengegner der Mozartstädter in der Königsklasse. Zu einem Wiedersehen kommt es für die Red Bulls auch mit dem SC Bern. An den Schweizern scheiterten die Österreicher in der vergangenen CHL-Spielzeit in der ersten K.o.-Runde. Cardiff ist zum zweiten Mal in der CHL dabei.

Red-Bull-Coach Poss: “Freuen uns schon drauf”

Insgesamt wartet damit auf die Red Bulls eine schwere, aber interessante Gruppe, findet auch Salzburgs Head-Coach Greg Poss: “Die Växjö Lakers hatten wir ja erst letztes Jahr und kennen sie gut, das wird wieder eine große Herausforderung. Gleichermaßen Bern, der Schweizer Serienmeister, gegen den wir erst vor einem Jahr beim Red Bulls Salute in Garmisch-Partenkirchen gespielt haben. In Cardiff waren wir noch nie, aber wir wissen, dass auch die Devils eine starke Mannschaft haben. Wir freuen uns schon darauf.”

Red Bull Salzburg zum fünften Mal in Champions Hockey League

Für die Red Bulls ist es die fünfte Teilnahme im fünften Jahr des Bestehens der Champions Hockey League. Die Salzburger haben es dabei jedesmal ins Playoff geschafft, sind dort bislang aber nicht über die erste Runde hinausgekommen. Letzte Saison unterlagen die Red Bulls im CHL-Achtelfinale knapp gegen den späteren Finalisten Växjö Lakers, die Schweden hatten in der Endabrechnung bei der Gesamtanzahl der Tore die Nase um ein Tor vorn.

Die Gruppenphase beginnt am 30. August und endet nach Hin- und Rückrunde am 17. Oktober. Die insgesamt 32 Teilnehmer wurden auf acht Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt. Die beiden Gruppenbesten steigen ins Achtelfinale auf.

(APA/SALZBURG24)