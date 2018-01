Red Bull Salzburg: Trainer Marco Rose schließt prominente Abgänge aus

Am Montag stand das erste Training des Jahres am Programm. - © GEPA/Red Bull

Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist am Montagnachmittag im Trainingszentrum in Salzburg-Taxham mit der ersten Einheit in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison gestartet. Mit dabei, wenn auch nicht im Mannschaftstraining, war Heimkehrer Andre Ramalho. Der Brasilianer kuriert eine leichte Blessur aus und soll in den nächsten Tagen ins Training einsteigen.