Red Bull Salzburg verpasst historisches Double

Die Salzburger hingegen verpassten das fünfte Double in Folge und kassierten nach 29 Cup-Partien wieder eine Niederlage. Es ist die zweite bittere Schlag für die Bullen binnen einer Woche nach dem unglücklichen Aus im Europa-League-Semifinale gegen Olympique Marseille. Dazwischen hatte man am Sonntag gegen Sturm Graz mit einem 4:1-Heimsieg den vorzeitigen Meistertitel fixiert.

Verspäteter Anstoß in Klagenfurt

Das Spiel in Klagenfurt hatte wegen eines erhöhten Verkehrsaufkommens und Diskussionen um ein großes, leicht entflammbares Transparent der Sturm-Fans mit 15-minütiger Verspätung begonnen. Die Anhänger der Grazer, im Vergleich zu jenen von Salzburg ganz klar in der Überzahl, sorgten zunächst vor und dann auch während der Partie für gehörigen Wirbel und peitschten ihre Mannschaft nach vorne.

Salzburg in Unterzahl

In einer hart geführten Partie übernahm Sturm Graz spätestens nach Gelb-Rot für Bullen-Abwehrchef Andre Ramalho in der 71. Minute das Kommando, präsentierte sich jedoch im Abschluss ineffizient. Cican Stankovic entschärfte mehrere Top-Chancen der Steirer. Die Salzburger retteten sich nur mit vereinten Kräften in die Verlängerung.

Hierländer lässt Sturm jubeln

Die Overtime verlief völlig ereignislos – bis zur 112. Minute. Marvin Potzmann brachte eine Flanke zur Mitte und der sträflich alleingelassene Hierländer durfte den Ball aus kurzer Distanz volley über die Linie befördern.

(APA/S24)