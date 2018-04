Red Bull Salzburg verschiebt Heimspiel gegen Altach

Das Heimspiel gegen Altach verschiebt sich um einen Tag. - © Red Bull/GEPA/Archiv

Das Heimspiel von Red Bull Salzburg gegen Altach in der 31. Runde der Fußball-Bundesliga am Wochenende wird von Samstag, 18.30 Uhr, auf Sonntag, 14.30, verschoben. Das gab am Montag die Liga per Aussendung bekannt.