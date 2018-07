Ricciardo Schnellster im ersten F1-Training in Ungarn

Vor dem letzten Grand Prix vor der Sommerpause hat WM-Spitzenreiter Hamilton 17 Punkte Vorsprung auf Vettel. Die kurvige Strecke liegt Mercedes eigentlich nicht, dennoch ist der Brite mit fünf Siegen Rekordgewinner in Ungarn. Vettel war bisher zweimal erfolgreich, zuletzt stand er im vergangenen Jahr auf dem Podest ganz oben.

Ricciardo und Verstappen gehen mit hohen Erwartungen in den Grand Prix in Ungarn. Der kurvenreiche und wellige 4,381 km kurze Kurs verzeiht Nachteile in Sachen Motorenpower. Das kommt Red Bull mit seinem im Vergleich zu Mercedes und Ferrari leistungsschwächeren Renault-Antrieb zugute. Viel wichtiger sind die Qualitäten des Chassis, die Aerodynamik spielt eine entscheidende Rolle.

“Nein”, sagte der zweimalige Saisonsieger Ricciardo dennoch auf die Frage, ob Sebastian Vettels früheres Team unweit von Budapest sogar Favorit auf den obersten Podestplatz sei. “Ich denke, dass es zwischen den drei Teams wirklich eng zugehen wird.” Verstappen äußerte sich offensiver. “Ich denke schon, dass unser Wagen gut genug ist, um es zu schaffen”, sagte er zu den Siegchancen. “Ich hoffe, wir verlieren nicht zu viel auf der Geraden.”

Vor allem darf Verstappen nicht die Nerven verlieren. Im vergangenen Jahr beraubte er sich und Ricciardo schon in der ersten Runde der Chance auf den Sieg. Nach der Eingangskurve krachten die beiden Stallrivalen ineinander. Verstappen wurde am Ende immerhin noch Fünfter, für Ricciardo war das Rennen vorzeitig beendet.

Einen erneuten Zusammenstoß wollen beide natürlich vermeiden. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert sich das Duo ohnehin schon in der WM-Wertung, da liegt Ricciardo (106) gerade einmal einen Zähler vor Verstappen. Eine Sache hat der 20-Jährige dem 29-Jährigen aber bereits voraus: einen neuen Vertrag. Verstappen band sich schon im vergangenen Oktober bis Ende 2020 an Red Bull.

Und wie ist der aktuelle Stand bei Ricciardo? Sein Vertrag läuft aus. Mercedes setzt weiter auf Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, Ferrari auf Vettel. Hinzukäme bei der Scuderia wohl Kimi Räikkönen oder Charles Leclerc vom Schweizer Sauber-Team.

“Ich hätte zur Sommerpause alles sehr gerne unterschrieben und erledigt. Aber selbst wenn das nicht klappen sollte und ich zumindest während der Pause weiß, was ich tun will, wäre ich glücklich”, sagte Ricciardo unlängst. Red-Bull-Teamchef Christian Horner hätte indes gerne schon vor der Sommerpause Gewissheit, dass er bleibt.

