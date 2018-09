Red Bulls verlieren zuhause gegen Black Wings Linz

Zum ersten ‚Derby‘ mit den Oberösterreichern freuten sich die Red Bulls über die Rückkehrer Alexander Cijan und Alexander Rauchenwald, mussten aber weiterhin ohne die Rekonvaleszenten Michael Schiechl und Matthias Trattnig sowie jetzt auch Raphael Herburger auskommen. Die Partie gegen die Linzer brauchte kein Abtasten mehr, beide Mannschaften legten sofort los und gingen von Beginn an entschlossen in die Zweikämpfe. In der vierten Minute hatte Thomas Raffl auf der linken Seite die erste große Möglichkeit der Red Bulls, konnte Linz‘ Torhüter Michael Ouzas aber nicht bezwingen. Auf der anderen Seite parierte Lukas Herzog den ersten guten Schuss von Daniel Woger, war in der siebenten Minute beim Linzer Führungstreffer aber machtlos; Corey Locke schloss einen Angriff 2 vs. 1 trocken ab. Die zweite Hälfte des ersten Drittels gehörte zu großen Teilen den Salzburgern, die bis dahin aber nur selten in gute Schusspositionen kamen. Auch der von Dustin Gazley gut abgelenkte Distanzschuss von Bobby Raymond wurde eine Beute des Linzer Schlussmanns.

Salzburg gegen Linz chancenlos

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Salzburger die Möglichkeit auf den Anschluss, Mario Huber traf in der 23. Minute bei einem Angriff 3 auf 1 nur den Goalie. Wenige Sekunden später kam Linz‘ Stefan Gaffal im Slot an die Scheibe und ließ selbige direkt vor dem Tor unter die Querstange zur 2:0-Führung der Gäste. Die Red Bulls spielten weiter nach vorn, versuchten zu kombinieren. Die Linzer Abwehr stand aber tief und kompakt und machte es den Salzburgern schwer, zu guten Schüssen zu kommen. Auch bei drei Überzahlspielen ab der 30. Minute wollte die Scheibe nicht reingehen, wobei der Schlussmann der Black Wings sehr gut aufgestellt war und einige gute Möglichkeiten vereitelte.

Dritte Niederlage in Folge für Salzburg

Im Schlussdrittel drängten die Salzburger weiter aufs Tor und hatten viel Scheibenbesitz, während sich die Linzer Abwehr wieder eng ums Tor zusammenzog. Das machte es den Red Bulls noch schwerer, mit der Scheibe überhaupt zum Tor durchzukommen und zudem blieben die Gäste im Konter gefährlich. Ein solcher führte in der 53. Minute zum dritten Gästetreffer, Corey Locke war bei einem Abpraller nach Lebler-Schuss zur Stelle. In der 58. Minute scheiterte dann auch Brant Harris nach kurzem Solo, allerdings unter Bedrängnis, am Linzer Goalie. Damit war die 0:3-Niederlage gegen die Black Wings Linz besiegelt, für die Red Bulls war es die dritte im dritten Spiel des EBEL-Grunddurchgangs.