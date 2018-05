200.000 Unterschriften gegen AUVA-Zerschlagung

Inhaltlich wollte Hofer nicht viel verraten - © APA

Die Initiative “mein #aufstehn” und der Zentralbetriebsrat der AUVA haben am Mittwoch knapp 200.000 Unterschriften gegen die “Zerschlagung der AUVA” an die Regierung übergeben. Betriebsratsobmann Erik Lenz überreichte die Unterschriften an Sozialministeriums-Generalsekretärin Helena Guggenbichler. Norbert Hofer (FPÖ) will dennoch bald Pläne zur Reform der Sozialversicherung präsentieren.