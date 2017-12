Regau: 23-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt

Drei Nachtschwärmer gingen aufeinander los. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Bei einer Rauferei von drei Nachtschwärmern Montag in den frühen Morgenstunden in Regau im Bezirk Vöcklabruck ist einer von ihnen schwer verletzt worden. Er wurde ins Spital eingeliefert. Das teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung mit.