Regen gefährdet Rettung von thailändischen Buben aus Höhle

Die Rettungsaktion gestaltet sich schwierig - © APA (AFP)

Erwartete neue Regenfälle in Thailand lassen die Sorge um das weiterhin in einer Höhle eingeschlossene Fußballteam wachsen. Die “größte Sorge” der Retter sei das Wetter, sagte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai am Donnerstag. Für Freitag sind neue Regenfälle vorhergesagt, welche die Fluten in der Höhle wieder ansteigen lassen könnten.