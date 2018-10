Regen: Hohe Pegelstände in Großarl, Bad Hofgastein und Rauris – Meldegrenzen erreicht

Allerdings: Die Warngrenze wurde am Vormittag nicht erreicht, in Großarl (196 cm), Bad Hofgastein (316 cm) und Rauris (248 cm) allerdings die Meldegrenze.

100 Liter Regen pro Quadratmeter in Rauris

„Ursache für die auffallend erhöhte Wasserführung sind vor allem die Niederschlagsfelder in Oberkärnten, die von Süden her vereinzelt über den Alpenhauptkamm reichen und teils ergiebigen Regen bringen“, so Harald Huemer vom Hydrographischen Dienst des Landes Salzburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zum Beispiel in Kolm Saigurn (Rauris) 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, während der Norden des Bundeslandes beinahe trocken blieb.

Hohe Schneefallgrenze macht Prognose schwierig

„Es wird aus derzeitiger Sicht erwartet, dass sich die Pegelstände von Rauriser, Gasteiner und Großarler Ache im Laufe des Sonntags zwischen Melde- und Warngrenze bewegen werden“, so Huemer. Allerdings: Die hohe Schneefallgrenze (2.000 Meter) könne zu schwer vorhersagbaren zusätzlichen Niederschlägen führen.

Flüsse unter Beobachtung

Im Laufe des Sonntags und auch am Anfang der Woche stehen die Fließgewässer im Süden Salzburgs unter „strenger“ Beobachtung. „Da in den kommenden zwei Tagen zum Beispiel im Lungau und Oberpinzgau mit viel Regen zu rechnen ist, beobachten wir die Abfluss-Situation fortlaufend“, so Huemer.

Pegelstände am Sonntagvormittag (10 Uhr)

Wald im Pinzgau: 172 cm

Mittersill: 197 cm

Rauris-Unterland: 250 cm

Bad Hofgastein: 317 cm

Wallnerau: 232 cm

Großarl: 186 cm

Werfen: 343 cm

Hallein: 233 cm

Salzburg – Nonntaler Brücke: 232 cm

Salburg M. Kai: 549 cm

Siezenheim: 210 cm

Tamsweg: 139 cm

Mörtelsdorf: 147 cm

Altenmarkt: 115 cm

Golling: 150 cm

Saalfelden: 119 cm

Alle Pegelstände in Salzburg aktuell auf der Webseite des Landes.