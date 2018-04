Regen sorgt für Stau-Chaos in Salzburg

Lange Stehzeiten für Autofahrer gibt es derzeit wieder in Salzburg. - © Neumayr/Probst/Archivbild

Alles steht, nichts geht mehr: Autofahrer brauchen am Montag vor allem im Flachgau und der Stadt Salzburg viel Geduld am Weg in die Arbeit. Wir haben beim ÖAMTC nachgefragt, wo es gerade staut – und wann mit Besserung der Lage zu rechnen ist.