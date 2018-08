Regen sorgt für Verzögerung bei WM-Trainings in Spielberg

Starker Regen hat am Freitagnachmittag beim Motorrad-Grand Prix von Österreich in Spielberg zu einer Verzögerung der zweiten Trainings geführt. Nachdem es in der Moto3 zu einem heftigen Unfall gekommen war, ging die MotoGP erst nach einer längeren Abwarte-Pause ins Free Practice 2.

Am Vormittag hatte am Red Bull Ring zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes, für das über 200.000 Zuschauer erwartet werden, noch gutes und trockenes Wetter geherrscht. Gleich auf Anhieb waren dabei die beiden favorisierten Ducatis von Andrea Dovizioso (1:23,830 Min.) vor Jorge Lorenzo (+0,215 Sek.) die schnellsten Bikes gewesen. Weltmeister Marc Marquez (Honda/+0,581) war Vierter. Valentino Rossi hatte es hingegen auf seiner Yamaha als Elfter vorerst noch nicht in die Top-Ten, die automatisch fürs Pole-Qualifying am Samstag qualifiziert sind, geschafft. (APA) Leserreporter Feedback