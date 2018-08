Regen sorgte in Cincinnati für Verzögerungen – Kerber out

Angelique Kerber verlor getgen Madison Keys - © APA (AFP/Getty)

Das Wetter hat den Organisatoren des Tennis-Turniers in Cincinnati am Donnerstag (Ortszeit) einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Mehrheit der Achtelfinali konnte wegen Regens nicht gespielt und musste auf Freitag verlegt werden. Am Freitag sollen sowohl die Achtel- als auch die Viertelfinali gespielt werden. Bei den Damen konnten immerhin fünf Achtelfinalmatches beendet werden.