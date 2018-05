Regierung bringt Reform der Mindestsicherung auf den Weg

Ziel ist, die Leistung bundesweit möglichst zu vereinheitlichen - © APA

Zum Abschluss ihrer Klausur in Mauerbach will die Regierung am Montag eine Reform der Mindestsicherung initiieren. Ziel ist, die Leistung bundesweit möglichst zu vereinheitlichen. Zudem soll der Maximalbezug reduziert werden. Ob es gelingt, eine Differenzierung zu Ungunsten von Zuwanderern verfassungskonform zu etablieren, war bis zuletzt fraglich.