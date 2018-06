Regierung Conte vor Vertrauensabstimmung im Parlament

Entscheidende Woche für das neue Kabinett - © APA (AFP)

Nach der Angelobung der neuen italienischen Regierung um Premier Giuseppe Conte steht das neue Kabinett aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung vor einer entscheidenden Woche. Erwartet wird, dass sich die 65. Regierung der italienischen Republik am Dienstag der Vertrauensabstimmung im Senat unterzieht. Am Mittwoch soll das Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer folgen.