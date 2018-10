Regierung in Rom arbeitet im Budgetstreit an “Plan B”

Conte rechnet mit EU-Ablehung seines Plans - © APA (AFP/Archiv)

Die italienische Regierung arbeitet offenbar an einem “Plan B”, sollte die EU-Kommission Italiens Haushaltsentwurf ablehnen. Der “Plan B” der Regierung in Rom sehe Anpassungen bei den Pensionsplänen und beim Grundeinkommen vor, berichtete die Zeitung “Il Messagero” am Dienstag. Auch weitere Ausgabenkürzungen werden nicht ausgeschlossen.