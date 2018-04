Regierung könnte bei AUVA zurückzurudern

Entspannt sich die Krise um die AUVA? - © APA

Die Sparvorgabe der Regierung für die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) könnte kurzfristig geringer ausfallen, als ursprünglich angedroht. Das geht aus einem angeblichen Geheimpapier hervor, das nun auch der APA zugespielt wurde, nachdem es schon in diversen Medien aufgetaucht war. In diesem steht auch, dass Beamte und Eisenbahn/Bergbau in einer Versicherung fusioniert werden sollen.