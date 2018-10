Regierung kündigt rasche Hilfe nach Unwetter an

Die Bundesregierung hat nach den Unwetter- und Hochwasserschäden in Teilen Österreichs schnelle und unbürokratische Hilfe angekündigt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will sich noch am Dienstag selbst ein Bild von der Lage in den betroffenen Gebieten machen.

Kurz begibt sich in das vom Hochwasser betroffene Kärnten und trifft dort den Landesfeuerwehrkommandanten und die Landespolizeidirektorin. Schwere Unwetterschäden in Salzburg und Kärnten “Die Unwetter haben vor allem in Kärnten, Osttirol, Salzburg und anderen Teilen Österreichs schwere Schäden verursacht. Ich möchte mir vor Ort ein Bild von der Situation machen und mich mit Betroffenen und Helfern austauschen”, erklärte Kurz gegenüber der APA. “Die Einsatzkräfte sind hier Tag und Nacht im Einsatz und leisten Unmenschliches, dafür möchte ich Danke sagen.” Regierung kündigt rasche Hilfe an Für Dienstagabend plant der Bundeskanzler gemeinsam mit der aus Kärnten stammenden Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und dem Kärntner ÖVP-Landesrat Martin Gruber einen Besuch in der Gemeinde Rosegg, wo es ein Treffen mit Helfern und Betroffenen geben soll. Am Mittwoch folgt ein Termin mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und dem Krisenstab des Landes Kärnten. Wegen der schweren Schäden in Osttirol will Kurz auch mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) telefonieren. “Viele Menschen sind ohne Strom, Schulen sind geschlossen und Straßen gesperrt – deshalb wird der Bund schnell und unbürokratisch helfen, damit die betroffenen Gemeinden und ihre Einwohner rasch wieder zur Normalität übergehen können”, kündigte Kurz Unterstützung an. (APA) Leserreporter Feedback