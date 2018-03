Regierung präsentiert Programm für arbeitslose Jugendliche

Das teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. “Wir werden dieses Jahr 79 Millionen Euro mehr in diesem Bereich investieren, was bei einer gleichzeitig sinkenden Zahl von Arbeitslosen eine Erhöhung des Förderbudgets pro Person von zuletzt 3.219 Euro auf 3.633 Euro bedeutet. Das sind pro Kopf 414 Euro mehr”, rechnet Sozialministerin Beate Hartinger-Klein vor.

(APA)