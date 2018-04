Regierung will Anerkennung der Altösterreicher in Slowenien

Kneissl soll auf Anerkennung hinwirken - © APA

Die Regierungsparteien haben am 22. März einen Entschließungsantrag eingebracht, in dem Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) aufgefordert wird, auf die offizielle Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien durch die Regierung in Ljubljana hinzuwirken. Der Antrag wurde dem Außenpolitischen Ausschuss zugewiesen, Beratungen darüber wurden noch nicht aufgenommen.